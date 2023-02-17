كأس العالم للأندية أحدثها.. المملكة على موعد مع أحداث رياضية كبرى

تستعد المملكة لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة المقبلة، ليس فقط على صعيد كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى، إنما في الرياضات الأخرى أيضًا.
ويعد كأس العالم للأندية من أحدث البطولات الرياضية التي تم الإعلان عن فوز المملكة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة.
كأس العالم للأندية
وصوت مجلس الفيفا بالإجماع على أن ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم الحدث الذي يضم 6 أبطال قاريين بالإضافة إلى البطل المحلي الذي سيستضيف البطولة على أرض بلاده.
ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل على الملاعب السعودية بالعاصمة الرياض.
وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).
كأس آسيا 2027
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز المملكة باستضافة بطولة كأس أمم آسيا “كأس آسيا 2027″، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وحصلت السعودية على أصوات 43 دولة لتنظيم كأس أمم آسيا 2027، من أصل 45 صوتا، وامتنع عن التصويت كل من فلسطين وتركمانستان.
وجرى التصويت على استضافة البطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023
وتستضيف الرياض دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وتضم الدورة ألعاب: الآيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
وفازت المملكة باستضافة الدورة خلال أعمال الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي عقدت في مايو 2021.
كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في 2024
كما تستضيف المملكة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024 حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للفروسية.
أكد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات: أنه منذ إعلان فوز المملكة في عام 2019م باستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، ووتيرة العمل بدأت تتسارع بمددٍ زمنية محددة من أجل استضافة تاريخية واستثنائية.
وأشارَ رئيس الاتحاد السعودي للفروسية إلى أن بطولة الرياض الدولية التي ستنطلق غداً تعدُّ بطولة تجريبية لكأس العالم المقبلة وقال: “حرصنا على أن تقام البطولة في ميدان مغلق يحاكي متطلبات بطولة كأس العالم حتى يتم الاستعداد لها بشكل مميز، وتكون الاستضافة استثنائية ومختلفة”.
الألعاب الآسيوية للفنون القتالية 2025
وتستضيف الرياض حق دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 لتصبح العاصمة السعودية أول مدينة تستضيف هذه الدورة في غرب قارة آسيا.
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية حدثا يقام كل أربع سنوات وبتنظيم من المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث انطلقت البطولة 2005 وكانت تقام كل عامين قبل تعديل ذلك لتقام كل أربعة أعوام، وتصنف بأنها ثاني أكثر حدث آسيوي متعدد الرياضيات بعد الألعاب الآسيوية.
وبدأت البطولة في بانكوك عاصمة تايلاند 2005 بمشاركة 37 دولة، قبل أن تستضيفها مدينة ماكاو 2007 بمشاركة 44 دولة، في حين كانت هانوي عاصمة فيتنام المدينة الثالثة التي تستضيفها 2009 بمشاركة 42 دولة، واستضافة مدينة إنتشون الكورية الجنوبية الدورة في 2013 بمشاركة 43 دولة، قبل أن تستضيفها عشق آباد في 2017 بمشاركة 49 دولة آسيوية، وستكون بانكوك وجهة البطولة في 2023.
الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا
كما تستضيف المملكة النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا بنيوم”.
ووقع عقد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029” كل من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، والرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ.
دورة الألعاب الآسيوية 2034
كما فازت الرياض بحق تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخها.
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية كبرى الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، خاصة أن عدد المشاركين فيها يصل إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.
يشار إلى أن الألعاب الآسيوية انطلقت عام 1951، وأُقيمت نسختها الأولى عام 1951 في نيودلهي بالهند.
ملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات
فيما، سلَّم الاتحاد السعودي لكرة القدم ملفها النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وذلك إلى الاتحاد القاري للعبة.
وفي تصريح سابق، أكد رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، أن السعودية تسعى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبةً لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لا سيما في عالم الرياضة.
وأضاف المسحل أن هذه الاستضافة تفتح آفاقاً جديدة لكرة القدم النسائية في السعودية والمنطقة، التي حققت تقدماً كبيراً رغم حداثة عهدها، مبيناً أن السعودية تحظى ببنية تحتية رياضية قوية تؤهلها لاستضافة كآس آسيا للسيدات، حيث ترحِّب بالضيوف من أبناء القارة الآسيوية وكل أنحاء العالم.
وأضاف المسحل: استعددنا منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وواثقون من ارتفاق فرص الفوز بالاستضافة.
وفق “أخبار 24”.