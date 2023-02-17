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رياضة > طفل سوري يحلم بلقاء رونالدو.. وتركي آل الشيخ يتدخل: “يا ولدي ابشر”
17/02/2023   12:33 م

طفل سوري يحلم بلقاء رونالدو.. وتركي آل الشيخ يتدخل: “يا ولدي ابشر”

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تفاعل رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مع طفل سوري ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين قبل الماضي، يتمنى مشاهدة نجم النصر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وطلب الطفل خلال حديثه مع أحد أفراد فريق الإنقاذ السعودي الذي يواصل عمله بالمنطقة لإيصال المساعدات، لقاء كريستيانو رونالدو، مؤكدا عشقه لنادي النصر السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو للطفل، يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي أكد في حديثه أن والده متوفى وأنه يعيش مع والدته.

وكتب “آل الشيخ”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء الخميس: “يا ولدي أبشر وأهلًا وسهلًا فيك إنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”. وفق “أخبار 24”.

وذكر الطفل الذي بدا مبتسما وسط رفقائه من الأطفال، أن اسمه نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة مسبح الشعب في اللاذقية.

طفل سوري يحلم بلقاء رونالدو.. وتركي آل الشيخ يتدخل: “يا ولدي ابشر”

رياضة
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