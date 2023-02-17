حجازي: فزنا على الاتفاق في ملعبهم الصعب.. ونسير في الطريق الصحيح بكل البطولات

علق لاعب الاتحاد، المصري أحمد حجازي، على فوز فريقه أمام الاتفاق، مساء الخميس، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن السعودي.
وقال حجازي في تصريحات لـ”سبورت 24″: “قدمنا المطلوب منا في مباراة هامة جدا، واستطعنا الخروج بنقاط المباراة الثلاث في ملعب صعب.. كل مباراة نثبت أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.
وتابع أحمد حجازي: “كل بطولة نأخذها مراحل ونحاول أن نصل إلى أبعد نقطة في كل بطولة، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.
ووضع هيلدر كوستا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من داخل المنطقة. وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من إيجور كورونادو. وأكمل هارون كمارا ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 66 بعدما وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 40 بالمركز الثاني خلف الشباب صاحب الصدارة، بنفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.
#أحمد_حجازي لـ #سبورت24“: فزنا على الاتفاق في ملعبهم الصعب.. ونسير في الطريق الصحيح بكل البطولات#دوري_روشن_السعوديhttps://t.co/7BQ2qxKjLX pic.twitter.com/WUgF0qLTsg
— سبورت 24 (@sporty_24) February 16, 2023