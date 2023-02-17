نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > والد ميسي يحسم الجدل بشأن العودة إلى برشلونة
17/02/2023   12:33 م

والد ميسي يحسم الجدل بشأن العودة إلى برشلونة

+ = -
586

قال والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله خورخي الخميس إنه من غير المرجح أن يعود نجله للعب مع برشلونة الإسباني بعد عامين من مغادرته ملعب “كامب نو” إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعاقد “البرغوث” الصغير مع نادي العاصمة في صيف عام 2021 لمدة موسمين (مع خيار التوقيع لموسم إضافي) بعدما فشل النادي الكاتالوني الذي أمضى فيه ابن الـ 35 عاماً معظم مسيرته، في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، في انتقال صعق عالم الكرة المستديرة.

قال خورخي للصحافيين في مطار برشلونة: “لا أعتقد ذلك فالظروف ليست ملائمة”.

وأشار خورخي الى انه لم يتحدث إلى رئيس برشلونة جوان لابورتا بشأن صفقة وأن ميسي “لديه عقد مع باريس سان جرمان”.

وينتهي عقد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، مع سان جرمان في الصيف المقبل، وفي الوقت الحالي لم يوافق على الشروط الجديدة. وفق “أخبار 24”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجدداً، قال خورخي “الحياة تأخذ منعطفات كثيرة”.

وانضم المهاجم الأرجنتيني الذي قاد بلاده للتتويج العالمي الثالث في تاريخها في مونديال قطر في كانون ديسمبر الماضي، إلى النادي الكاتالوني في سن الـ 13 عاماً ليصبح أحد أساطير النادي. حقق 35 لقباً مع برشلونة، مسجلا 672 هدفاً في 778 مباراة في جميع المسابقات.

والد ميسي يحسم الجدل بشأن العودة إلى برشلونة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250686.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.