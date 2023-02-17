طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، على أن يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومرتفعات مكة المكرمة والباحة، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل خلال ساعات الصباح الباكر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و19 درجة بالدمام، و30 درجة بجدة، و20 درجة في أبها).