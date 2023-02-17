“مرور جدة”: إغلاق طريق الكورنيش الفرعي استعداداً لاستضافة فورمولا 1

أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، اليوم (الجمعة)، عن بدء المرحلة الأولى من الخطة المرورية بإغلاق طريق الكورنيش الفرعي (داخل منطقة الفورمولا 1) المتجه إلى حلبة كورنيش جدة.
وأوضحت أنه نظراً لأعمال الصيانة استعداداً لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1؛ وذلك من 18 إلى 20 فبراير الجاري.
وتستضيف جدة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2023، المقبل وستشكل الزيارة الثالثة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة، السباق الثاني على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023. وفق “أخبار 24”.
وتعد المملكة، واحدة من أحدث الأماكن على روزنامة الفورمولا 1، حيث استضافت أول سباق لها في شهر ديسمبر 2021، وسباقها الثاني بعد 4 أشهر فقط في مارس 2022.