بالفيديو.. 120 لاعبة عالمية في بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف

تستعد مجموعة من لاعبات الجولف، بينهن لاعبات عالميات لخوض منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بنسختها الرابعة هذا الأسبوع بملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال المدرب والمحلل الفني في رياضة الجولف فرج مزهر لـ”أخبار 24″: إن التوقعات لمعرفة بطلة المسابقة صعبة جداً فجميعهن مستعدات لخوض غمار المنافسة، ولكن المؤشرات تصبّ في أن هناك بطلة جديدة ستفوز بلقب البطولة.
وأضاف “مزهر” أن المرأة بدأت في ممارسة رياضة الجولف منذ أن استحدثها الأستكلنديون في القرن الخامس عشر، وهي تعتبر أكثر الرياضات نمواً في العالم للسيدات ويشارك الكثير منهن في البطولات سنوياً، وحسب الإحصائيات الأخيرة يمارس رياضة الجولف أكثر من 6.2 مليون لاعبة حول العالم.
وتستمر نسخة هذا العام تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، وتمتاز بمشاركة ما يقارب 120 لاعبة من النخبة والمصنفات العالميات بينهن النيوزيلندية “ليديا كو” الأولى عالميًا، والتايلاندية “أثايا ثيتيكول” الرابعة عالميًا، والأمريكية “ليكسي تومبسون” السابعة عالميًا.
وتتنافس المشاركات على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.
120 لاعبة عالمية في بطولة #أرامكو_السعودية النسائية للجولف#AramcoSaudiLadiesIntlhttps://t.co/eSiWqjZ3Jq pic.twitter.com/nHhEKjEjS5
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 17, 2023