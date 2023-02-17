“هكتار”.. تطبيق للتواصل الاجتماعي يركز على السعودية ويستهدف المحتوى العربي

في الوقت الذي تعكف فيه كبرى الشركات الرقمية على تطوير سياسات منصاتها لمستخدميها، واستحداث خيارات جديدة لتحسين المحتوى، استطاعت شركة سعودية إحداث قفزة جديدة في عالم تطبيقات التواصل الاجتماعي، عبر إطلاقها تطبيق “هكتار” الذي جرى تدشينه أخيراً خلال فعاليات المؤتمر التقني ” ليب 23 ” .
إذ استحدثت الشركة عبر ثمرة تعاون مشترك سعودي – صيني بين ” كامل لاب ” السعودية، والصينية WEO Technology تطبيق هكتار الذي يتمتع بتوافر مزايا تعزز من مستوى تنافسيته مع المنصات الرقمية.
وفي خضم سباق الشركات المحموم لتطوير تجربة المستخدم يبرز التساؤل عن ما سيميز هكتار عن تلك التطبيقات المنتشرة في فضائنا الرقمي بكثافة، يقول أحمد الدوسري، المدير التقني لتطبيق هكتار: المنصة الجديدة تستهدف منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً السعودية، إذ تركز على المحتوى العربي، في حين استطعنا توظيف معظم الميزات المتوافرة في التطبيقات المنافسة لتصبح جميعها في تطبيق “هكتار” الذي نجح في الحصول على أرقام هائلة من التحميل والتفاعل.
يضيف في حديثه لـ”أخبار 24″ أن تطبيق هكتار يدعم خاصية التحميل لسكان منطقة الشرق الأوسط كافة، فيما ستكون خطتنا المقبلة تعزيز التوسع بشكل أكبر، مشيراً إلى أن التطبيق استطاعت عدة أيدٍ سعودية العمل على تفاصيله، بجانب زملائهم الصينيين، ويلفت إلى أن إحدى نقاط قوة المنصة استهدافها المحتوى العربي.
ويوفر تطبيق “هكتار” عددًا كبيرًا من المميزات في تطبيق واحد بمستوى عال من الأمان، كما يتيح فرصة تحقيق ربح عن طريق الدعم من المتابعين والداعمين، إذ يتيح الاطلاع على ما يقدمه الآخرون من محتوى، فضلًا عن تزويد المتابع بدرجات مهمة من الثقافة العامة.
وفي التفاصيل أيضاً فإن التطبيق استطاع جمع المميزات المتوافرة في المنصات كافة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتويتر، استقى هكتار فكرة المساحات الصوتية والرسائل الخاصة إلى جانب إمكانية مستخدم هكتار إنشاء المجموعات، وإرسال رسائل صوتية خاصة للمستخدمين وأو لرواد تلك المجموعات، وهو الأمر الذي لا يتيحه الطائر الأزرق.
إضافة إلى أنه قدم خدمة البث المباشر المتوفرة في التطبيق الشهير “تيك توك”، في المقابل نجح في الاستفادة من تجربة تطبيقي ” الفور سكوير – وسوارم”، إلى جانب إمكانية مشاركة المستخدمين بعضهم البعض لمواقعهم الجغرافية.
ويعد تطبيق هكتار أحدث مواقع التواصل الاجتماعي ويتميز بسهولة التسجيل فيه، سواء عن طريق رقم الهاتف، أو عبر منصتي فيسبوك – غوغل، أو عبر آبل ستور.
#هكتار.. تطبيق للتواصل اجتماعي يركز على #السعودية ويستهدف المحتوى العربي
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 17, 2023