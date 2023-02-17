بالفيديو والصور.. النصر يعود لصدارة دوري روشن بثنائية مثيرة في شباك التعاون

استعاد فريق النصر صدارته لجدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن.
وتقدم فريق النصر مُبكرًا بالتحديد عقب مرور 17 دقيقة بهدف سجله لاعبه عبدالرحمن غريب، قبل أن يتعادل نادي التعاون في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه ألفارو ميدران، ثم خطف عبدالله مادو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 78.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 40 متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 30 في المركز الخامس.
ملخص بأبرز المباراة:
وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة على المرمي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سددها من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.
وحاول النصر مجددًا عن طريق أيمن يحيي الذي سددها من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 10.
وسجل النصر الهدف الأول عن طريق عبد الرحمن غريب من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو سكنت يسار المرمى.
وكاد النصر يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالله مادو الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايلسون حارس مرمى التعاون.
ودفع المدير الفني لفريق التعاون، شاموسكا في الشوط الثاني باللاعب سميحان النابت بدلاً من فهد الرشيدي.
وتعادل فريق التعاون في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه ألفارو ميدران، بعد كرة عرضية وصلته من يمين الملعب من زميله محمد الغامدي. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو كرة في الدقيقة 49 مرت أعلى المرمى.
وتصدى حارس مرمى التعاون مايلسون في الدقيقة 59 لتسديدة قوية من لاعب النصر أيمن يحيى.
ودفع المدير الفني لفريق النصر رودي غارسيا في الدقيقة 63 باللاعب عبدالمجيد الصليهم بدلاً من علي الحسن، وباللاعب غونزالو مارتينيز بدلاً من سامي النجعي.
وعاد لاعب النصر أيمن يحيى للتسديد في الدقيقة 64 ولكن تصدى لها دفاع التعاون.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب التعاون ليندر تاوامبا في شباك النصر بالدقيقة 67 بعد الرجوع لتقنية الفيديو var.
ودفع المدير الفني لفريق النصر، رودي غارسيا في الدقيقة 72 باللاعب جلال الدين ماشاريبوف بدلاً من أيمن يحيى، وباللاعب أندرسون تاليسكا بدلاً من عبدالرحمن غريب.
وسدد لاعب التعاون ألفارو ميدران في الدقيقة 75 كرة أبعدها دفاع النصر.
وردّ لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم بكرة قوية في الدقيقة 76 تصدى لها حارس مرمى التعاون مايلسون.
وتصدى حارس مرمى النصر، مايلسون في الدقيقة 77 لتسديدة قوية من لاعب النصر كريستيانو رونالدو.
وسجل لاعب النصر عبدالله مادو في الدقيقة 78 الهدف الثاني للنصر من تسديدة سكنت شباك النصر.
#رونالدو يصنع و #عبدالرحمن_غريب يسجل الهدف الأول
( النصر 1 – 0 التعاون )#النصر_التعاون#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/jRTvGT48C5
— سبورت 24 (@sporty_24) February 17, 2023
شاهد هدف تعادل #التعاون أمام #النصرpic.twitter.com/b53kVCdCFp#النصر_التعاون #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) February 17, 2023
تقنية VAR تلغي الهدف الثاني لـ التعاون أمام النصرpic.twitter.com/yVnr2JVmAJ#النصر_التعاون #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) February 17, 2023
عبدالله مادو يسجل الهدف الثاني للنصرpic.twitter.com/ygLLDVTy3E#النصر_التعاون#دوري_روشن
— سبورت 24 (@sporty_24) February 17, 2023