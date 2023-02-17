بمشاركة 200 عالم.. انطلاق فعاليات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الاثنين المقبل

يعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الاثنين المقبل، أعمال الدورة الـ25 لمجلس المجمع، بجدة؛ بمشاركة 200 عالمٍ وخبير ومتخصصين في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطبّ، والاجتماع، والتربية من 57 دولة؛ لمناقشة 160 بحثاً علميّاً في الموضوعات المختلفة.
وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو؛ إن المجمع دأب على تنظيم دوراتٍ سنويَّة يحضرُها أعضاؤه وخبراؤه من علماء الأمّة من جميع أنحاء العالم.
وأضاف، أن المجمع نظم 24 دورةً علميَّة شارك فيها كبار علماء وفقهاء العصر الذين قدَّموا حلولاً شرعيةً لكثير من مشكلات الحياة المعاصرة، من خلال 238 قراراً شرعياً مستمداً من القرآن الكريم، والسُّنة النبوية الشريفة، والتراث الإسلاميِّ؛ منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يلقاه المجمع من المملكة.
وبين أن الدورة الحالية؛ تأتي لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة؛ بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن؛ حيث تبحث عبر جلساتها العلمية عدداً من القضايا المهمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الدورة تتطرق إلى بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام، وأثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات، وآثارالجائحة على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية، وحكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع.
كما تتطرق الدورة لأحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، و”الرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة مجهولي النسب”، و”حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام”، و”دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث”، وغيرها من القضايا الأخرى التي تحمل أهمية بالغة لكثير من المسلمين.