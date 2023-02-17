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رياضة > الهلال يُعلن قائمته المغادرة إلى قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا
17/02/2023   11:33 م

الهلال يُعلن قائمته المغادرة إلى قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا

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أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة،قائمته المغادرة إلى قطر للمشاركة في الأدوار الاقصائية دوري أبطال آسيا .

وشهدت القائمة تواجد ياسر الشهراني، أندريه كاريو ، جوستافو كويلار وميشيايل ديلجادو، بينما غاب متعب المفرج الذي اجرى جراحة ناجحة في وقت سابق.

وكان الهلال قد اجرى تمريناً اعتيادياً تأهباً لملاقاة نادي شباب الأهلي الإماراتي يوم الاثنين ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢ .

وسيخوض الهلال، غداً السبت” المران الأخير قبل مغادرته إلى قطر مساءً .

وجاءت قائمة الهلال المسافرة إلى قطر عل النحو التالي:

الهلال

وفق “أخبار 24”.

الهلال يُعلن قائمته المغادرة إلى قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا

رياضة
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