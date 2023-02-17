مطالبات بالرقابة.. “يوم التأسيس” يرفع الأسعار في الأسواق الشعبية بالرياض 300٪

استغل عاملون في الأسواق الشعبية مناسبة يوم التأسيس برفعهم أسعار الملابس الشعبية والمقتنيات التراثية المتنوعة في ظل ضعف الرقابة بحسب ما أكده مواطنون.
وفي جولة ميدانية لـ”أخبار 24″ لأحد الأسواق الشعبية في وسط العاصمة الرياض، رصدت خلالها ارتفاع الأسعار بنسبة 300% عما كانت عليه قبل اقتراب مناسبة يوم التأسيس.
وأبدى عدد من المتسوقين امتعاضهم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرين إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على حركة البيع والشراء في تلك الأسواق.
وأكدت المتسوقة “أم خالد” أن برقع جنيهات الذهب والعقال المقصب والمنديل الجنوبي، من أكثر البضائع ارتفاعاً في الأسعار، حيث بلغت نسبة الارتفاع ثلاثة أضعاف عما كانت عليه من قبل.
وأضافت أنها قبل نحو أسبوع، اشترت لحفيداتها ملابس شعبية من ذات السوق وكانت قيمة المنديل الجنوبي 10 ريالات، فيما وصلت الآن لـ 45 ريالاً، غير أن العقال المقصب الصغير يصل إلى 100 ريال مقارنة بسعره من قبل إذ كان 50 ريالاً، أما برقع الجنيهات يصل سعره حتى 85 ريالاً.
وتقول متسوقة أخرى في حديثها، إن أغلب من يعمل في الأسواق الشعبية هم من العمالة الوافدة الذين يستغلون مثل هذه المناسبات، وحب السعوديين لوطنهم ومناسباته برفعهم الأسعار؛ مطالبة من الجهات الرقابية تكثيف جهودها خصوصاً في مثل هذه الفترات.
مطالبات بالرقابة.. “#يوم_التأسيس” يرفع الأسعار في الأسواق الشعبية بـ #الرياض 300٪https://t.co/Z7pfucjO8i pic.twitter.com/AIpU8hUvjW
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 17, 2023