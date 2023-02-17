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رياضة > شاموسكا: هدف رونالدو تسلل.. والتعاون هو الأصغر بمتوسط العمر في الدوري
17/02/2023   11:32 م

شاموسكا: هدف رونالدو تسلل.. والتعاون هو الأصغر بمتوسط العمر في الدوري

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علق المدير الفني لفريق التعاون شاموسكا على خسارة فريقه أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة، 1-2 ، ضِمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.

وقال شاموسكا في تصريحات بعد المباراة: “نبارك لوزارة الرياضة والحكومة السعودية على خطوة التعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “فريقنا هو الأصغر بمتوسط العمر في الدوري، وهذه فلسفتنا بتقديم اللاعبين الشبان”.

وتابع: “لا أحب التحدث عن التحكيم، لكن الهدف الثاني كان كريستيانو رونالدو أمام الحارس وهو بحالة تسلل، لكن القرار النهائي لحكم المباراة”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “فريقنا قدم مباراة مميزة اليوم، ونلعب اليوم بنقص والنصر يلعب اليوم مكتمل الصفوف”.

وأتم: “المباريات الكبيرة يكون فيها التحفيز مختلفاً للاعبين، واليوم كان التحفيز إضافيًا باللعب أمام لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو”.

شاموسكا: هدف رونالدو تسلل.. والتعاون هو الأصغر بمتوسط العمر في الدوري

رياضة
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