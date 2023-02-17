مهرجان البن ينظم خيمة تدريبية للمزارعين والزوار بجازان

نظمت خيمة التدريب في مهرجان البن السعودي العاشر، دورة تدريبية؛ لاقت إقبالاً من المزارعين والزوار؛ وذلك ضمن الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان.
وقال مشرف خيمة التدريب جبران المالكي، إن الدورات شهدت تدريب 1626 متدرباً ومتدربة في مجالات مختلفة؛ لا سيما المجال الزراعي، قدمها فرع البيئة، وجامعة جازان، و”الفاو”، والهلال الأحمر، و”استدامة”، وجمعية “لزم”، ومركز “وقاء”، ومعهد تشكيل المستقبل.
وأشار “المالكي”، إلى أن الخيمة شهدت منذ اليوم الأول لانطلاق المهرجان، دورات متنوعة تتناسب مع جميع الفئات ومنها: “دور مركز استدامة في إنتاج المحاصيل الزراعية الواعدة، وأمراض وآفات البن، والمتطلبات الفنية والمالية لإنشاء وإدارة مزرعة بن، والممارسات الجيدة لزراعة البن، وبناء الذات، ومهارات الاتصال الفاعل، وسفير الحياة للإسعافات الأولية، مؤكداً أن الدورات مستمرة حتى نهاية المهرجان. وفق “أخبار 24”.