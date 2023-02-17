غريب: هدف التعاون أربكنا.. وحققنا فوزًا صعبًا

أعرب اللاعب عبدالرحمن غريب عن سعادته بتحقيق فريقه النصر الفوز على التعاون في المباراة التي جرت بينهما (الجمعة) لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
وقال غريب صاحب الهدف الأول في مباراة الليلة التي حسمها النصر بالفوز 2-1، إن التعاون فريق صعب وقدم مباراة كبيرة؛ وهو ما كان سببًا في تأخر حسم اللقاء.
وعن اختلاف أداء الفريق بين الشوطين الأول والثاني، لفت غريب إلى أن تلقي هدف مبكر في الشوط الثاني أربك الفريق، لكن اللاعبين نجحوا في تنظيم صفوفهم والعودة للتقدم مجددًا في الدقائق الأخيرة وحسم اللقاء. وفق “أخبار 24”.
ووجه غريب التهنئة لجماهير النصر، مؤكدًا على أهمية دعمهم للفريق من أجل مواصلة المشوار لتحقيق اللقب.