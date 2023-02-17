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رياضة > بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو في مواجهة النصر ضد التعاون؟
17/02/2023   11:32 م

بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو في مواجهة النصر ضد التعاون؟

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر لاستعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن.

وتقدم فريق النصر مُبكرًا بالتحديد عقب مرور 17 دقيقة بهدف سجله لاعبه عبدالرحمن غريب، قبل أن يتعادل نادي التعاون في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه ألفارو ميدران، ثم خطف عبدالله مادو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 78.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 40 متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 30 في المركز الخامس. وفق “أخبار 24”.

أرقام رونالدو

عدد الدقائق: 90

أهداف:0

صناعة أهداف: 2

تسديدات: 4

لمس الكرة: 49

دقة تمريرات: 26 من 35 بنسبة 76%

إهدار فرص محققة: 1

الفوز بصراعات أرضية: 5 من 9 بنسبة (56%)

الفوز بصراعات هوائية: 2 من 3 بنسبة (67%)

ارتكاب أخطاء: 2

مراوغات: 3 مراوغات ناجحة من أصل 5.

 

بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو في مواجهة النصر ضد التعاون؟

رياضة
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