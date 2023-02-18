العثور على جثـة جناح تشيلسي السابق تحت أنقاض زلزال تركيا

أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، اليوم (السبت)، أنه تم العثور على جثتـه تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.
وأوضح وكيل اللاعب، مراد أوزون محمد، للصحفيين، أن جثـة جناح تشيلسي السابق عُثر عليها تحت الأنقاض، بالإضافة لهاتفه في الوقت الذي تتم فيه إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه.
وأفاد مدير نادي هاتاي سبور بأن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضـرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.