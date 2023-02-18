نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > العثور على جثـة جناح تشيلسي السابق تحت أنقاض زلزال تركيا
18/02/2023   11:36 ص

العثور على جثـة جناح تشيلسي السابق تحت أنقاض زلزال تركيا

+ = -
820

أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، اليوم (السبت)، أنه تم العثور على جثتـه تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأوضح وكيل اللاعب، مراد أوزون محمد، للصحفيين، أن جثـة جناح تشيلسي السابق عُثر عليها تحت الأنقاض، بالإضافة لهاتفه في الوقت الذي تتم فيه إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه.

وأفاد مدير نادي هاتاي سبور بأن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضـرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.

العثور على جثـة جناح تشيلسي السابق تحت أنقاض زلزال تركيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250801.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.