نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. رياح نشطة وأتربة وغبار على معظم المناطق
18/02/2023   11:35 ص

طقس اليوم.. رياح نشطة وأتربة وغبار على معظم المناطق

+ = -
768

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، طقساً بارداً وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

ونوّه إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و24 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و19 درجة بالدمام وتبوك، و30 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).

طقس اليوم.. رياح نشطة وأتربة وغبار على معظم المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250802.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.