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جديد المحليات > “الجوازات” توضح خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية
18/02/2023   11:35 ص

“الجوازات” توضح خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية

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حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر “أبشر” لاستعراض هوية مُقيم الرقمية.

وأوضحت المديرية، أن خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية تشمل تسجيل الدخول على منصة “أبشر”، ثم الضغط على قائمة الخدمات، واختيار “عرض الوثائق الرقمية”، والضغط على أيقونة “هوية مقيم”.

ولفتت إلى أن الخدمة تتيح للمُقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها، أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه في “أبشر”، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تطوير التعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية لجميع المُستخدمين.

خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” توضح خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية

جديد المحليات
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