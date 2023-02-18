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جديد المحليات > “أبشر” تُحذر من الحسابات الوهمية التي تدعي تقديم خدمات حكومية
18/02/2023   11:35 ص

“أبشر” تُحذر من الحسابات الوهمية التي تدعي تقديم خدمات حكومية

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حذرت منصة “أبشر”، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط.

ودعت المنصة، المستفيدين إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة في حال وجود أي استفسار؛ وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، بشرط إرسال تفاصيل الطلب مصحوبة بالاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم للتواصل.

وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنها تقدم المزيد من الخدمات بينها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية وتقديم طلب اعتراض إلكتروني في حال عدم صحة المخالفة. وفق “أخبار 24”.

“أبشر” تُحذر من الحسابات الوهمية التي تدعي تقديم خدمات حكومية

جديد المحليات
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