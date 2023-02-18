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جديد المحليات > تحذيرات برياح وأتربة مُثارة على الرياض.. وصقيع بالحدود الشمالية
18/02/2023   11:35 ص

تحذيرات برياح وأتربة مُثارة على الرياض.. وصقيع بالحدود الشمالية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية اليوم (السبت) بحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة.

وبيّن المركز، أن منطقة الرياض تحديداً العاصمة والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً.

ونوه إلى أن الحالة ستشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر أجزاء من مناطق تبوك وعسير والباحة والشرقية برياح نشطة وأتربة مُثارة وعوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً، بالإضافة إلى تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة مصحوبة بتكون صقيع. وفق “أخبار 24”.

تحذيرات برياح وأتربة مُثارة على الرياض.. وصقيع بالحدود الشمالية

جديد المحليات
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