وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الخميس، ألف سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6 آلاف فرد.
كما وزّع المركز، أمس الأول 1.074 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقتَيْ ميربور خاص وعمر كوت بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 7.5 ألف فرد.
وتم توزيع مساعدات إيوائية في محلية المناقل بولاية الجزيرة بالسودان، شملت 350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.790 متضررًا من الفيضانات.
كما وزّع مركز سلمان، أمس 60 طنًا و776 كيلو، من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب باليمن، استفاد منها 3.976 فردًا.
وأجرى برنامج الطبيب الزائر بالمستشفى التخصصي لطب جراحة العيون بمحافظة مأرب 140 عملية جراحية نوعية مجانية لمرضى العيون.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، للشعب اليمني بمختلف المجالات ومنها القطاع الصحي.
وفق “أخبار 24”.