بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية بالدرعية.. منافسات حماسية في نصف النهائي

يحسم اليوم (السبت) المتأهلون من أفضل اللاعبين واللاعبات؛ لقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، المقامة حالياً بمحافظة الدرعية، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في الجولة الافتتاحية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وشهدت فعاليات البطولة المقامة على حلبة مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية، أمس (الجمعة) منافسات حماسية في جميع فئاتها، الرجال، والسيدات والهواة والمبتدئين، وذلك بمشاركة أكثر من 80 من اللاعبين واللاعبات يمثلون 23 دولة.
وتأهل في منافسات الدور نصف النهائي للرجال 12 درّاجاً إلى الدور النهائي، على رأسهم بطل العالم الياباني ريمو ناكامورا، والبريطاني كيران ريلي، وحل ثالثاً الأمريكي جاستن دويل، ومواطنه ماركوس كريستوفر، وجاء الأسترالي لوجان مارتن في المركز الخامس من حيث عدد النقاط.
منافسات السيدات
وتنافست عدد من أفضل الدرّاجات في العالم في الدور نصف النهائي، ونجحت 12 لاعبة في خطف بطاقات التأهل إلى النهائي وهن الأمريكية هانا روبيرتس، والسويسرية نيكيتا دوكاروز، والبريطانية باردو ساشا، والصينية جينج كيلام، واليابانية أويكي ميناتو، وكذلك الألمانية لي مولر كيم.
وتأهل للنهائي أيضاً عدد من اللاعبين الهواة والمبتدئين في المنافسة التي شهدت مشاركة اللاعبتين الهاويتين السعوديتين منيرة المحسن، وحور سلطان.
وتعد الدرعية التاريخية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.
وحظيت البطولة بتغطية إعلامية واسعة، من خلال 100 إعلامي و8 جهات إعلامية وبعدة لغات من مختلف دول العالم.
وفق “أخبار 24”.