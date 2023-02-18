الهلال يُعلن توفير حافلات لنقل جماهيره إلى قطر

أعلن نادي الهلال، عن توفير حافلات لنقل جماهيره من الدمام والأحساء برًا إلى قطر بهدف مساندة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي.
ويستعد فريق الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي، الإثنين المقبل، على ملعب الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وحدد الهلال موقعين لنقل الجماهير؛ الأول في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتعود من قطر بعد نهاية المباراة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه تم توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع إضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكنه اشترط على الراغبين في مساندة الفريق أمام منافسه الإماراتي في الحضور بالتيشيرت الأزرق، والتقيد بتعليمات مشرفي الموقع.