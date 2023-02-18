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رياضة > بعثة أخضر الشاطئية تغادر إلى دبي للمرحلة الثانية من إعداد كأس آسيا
18/02/2023   11:34 ص

بعثة أخضر الشاطئية تغادر إلى دبي للمرحلة الثانية من إعداد كأس آسيا

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تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتدشين المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين المستدعين للمعسكر والبالغ عددهم 16 لاعبًا وهم: وليد صفحي ومحمد العجمي وسعود العبدالعزيز ومشعل الشمري ومبارك الدوسري ومحمد خاتم ورمزي دكمان وبلال بوده وماجد شمهاني وخالد وهيب ونايف ياكل ووليد اليوبي ومحمد صنعاني وراكان البركاتي وأحمد الهمامي ويحيى طميحي. وفق “أخبار 24”.

يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.

بعثة أخضر الشاطئية تغادر إلى دبي للمرحلة الثانية من إعداد كأس آسيا

رياضة
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