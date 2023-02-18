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رياضة > مسلي آل معمر: نعم للحكام الأجانب النخبة.. وننتظر تفاعل بقية الأندية
18/02/2023   11:34 ص

مسلي آل معمر: نعم للحكام الأجانب النخبة.. وننتظر تفاعل بقية الأندية

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علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر على فوز فريقه أمام التعاون، مساء الجمعة، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري روشن.

وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الف مبروك لجماهير العالمي النقاط الثلاث، وكان بإمكاننا حسم اللقاء منذ الشوط الأول لو وفق حكم ال (فار) في احتساب ضربة الجزاء”.

وأضاف: “عانينا سابقا من أخطاء الحكام الأجانب (المغمورين)، والذين يظل الحكم السعودي أفضل منهم، لذا نقول: “نعم للأجانب النخبة، وننتظر تفاعل بقية الأندية. وفق “أخبار 24”.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 40 متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 30 في المركز الخامس.

مسلي آل معمر: نعم للحكام الأجانب النخبة.. وننتظر تفاعل بقية الأندية

رياضة
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