وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، نظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.
واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وناقشا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا لسبل دعمها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، وتناولا الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة سياسياً؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
كما ناقش وزير الخارجية مع المدير التنفيذي لشركة BMW، أوليفر زيبس، أهمية الأمن والاستقرار في دعم أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقا إلى النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة، وما تحمله من فرص للاستثمار.
📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا السيد فوبكه هويكسترا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية pic.twitter.com/tuaKn0fu8g
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2023
وفق “أخبار 24”.