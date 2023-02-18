نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية
18/02/2023   5:23 م

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

+ = -
521

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، نظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وناقشا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا لسبل دعمها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، وتناولا الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة سياسياً؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما ناقش وزير الخارجية مع المدير التنفيذي لشركة BMW، أوليفر زيبس، أهمية الأمن والاستقرار في دعم أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقا إلى النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة، وما تحمله من فرص للاستثمار.

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250847.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.