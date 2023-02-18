“شؤون الحرمين” تجري مسوحات إحصائية لقياس متوسط مدة الطواف والسعي

أجرى مركز الإحصاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسوحات إحصائية ميدانية لقياس متوسط مدة الطواف والسعي أثناء أداء مناسك العمرة، والاستفادة منها في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناءً على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.
وأوضح مدير المركز محمد السويهري أن المسوحات الإحصائية تقيس المدة المستغرقة بين الانتقال من الطواف إلى السعي وأكثر العربات استخداماً أثناء الطواف والسعي والمفضلة للصلاة والجلوس وغيرها من البيانات التي يتمُّ التعامل معها كأساس في تطوير منظومة العمل الميداني والإداري. وفق “أخبار 24”.
وأفاد السويهري بأن المركز يراعي الاستخدام الأمثل للتقنية والعلوم لتطوير الأعمال والتحسين المستمر والتحليل للبيانات وتحويلها لمعلومات تشارك في حزم الخطط التطويرية التي تنفذها الرئاسة لمواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.