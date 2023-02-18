بمشاركة دولية.. جامعة نايف تناقش غدًا جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن انطلاق أعمال ورشة عمل “الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية” غدًا (الأحد) بالرياض، بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت.
وأوضحت الجامعة أن الورشة تستمر لمدة 3 أيام يناقش خلالها الخبراء العرب والدوليون 19 ورقة عمل تركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ تشمل أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي، وسيتم استعراض حالات واقعية لتلك الجرائم، فيما سيكون المحور الثالث مخصصًا لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي.
وأشارت إلى أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجامعة بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍّ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأنها نفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال؛ ومنها دراسة “دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية: الاحتيال المالي أنموذجًا” التي أصدرتها عام 2022م بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”.