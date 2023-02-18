بمشاركة الثلاثي السعودي.. عودة منافسات “أبطال آسيا” بعد توقف طويل

تعود عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم إلى الدوران في منطقة الغرب بعد توقف نحو 10 أشهر، مع إقامة مباريات دور الـ16 بنظام التجمّع في قطر يومي الأحد والاثنين.
ويلعب الدحيل القطري مع مواطنه الريان، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني الأحد، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، والهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي الاثنين.
وفيما تقام مباراتا ربع النهائي الخميس المقبل في قطر ونصف النهائي في 26 فبراير، ويتأهل الفائز لمواجهة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو.
ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الجاري، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الأوروبية. وكان دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيم بنظام التجمع في السعودية في أبريل الماضي.
دربي قطري
ويلتقي الدحيل بطل المجموعة الرابعة مع الريان وصيف الأولى في مواجهة قطرية خالصة الأحد على استاد الثمامة المونديالي. وهذه رابع مواجهة تجمع فريقين قطريين بعد لقاءات الدحيل (لخويا سابقا) والسد في 2015 ولخويا والجيش في 2016 والدحيل والسد في 2019.
وقدم الدحيل مستوى راقيا في الدور الأول، وسط آمال عريضة في تسجيل ظهور أفضل من مشاركاته الـ11 السابقة، دون القدرة على تخطي عقبة الدور ربع النهائي التي بلغها ثلاث مرات. في المقابل، أظهر الريان مستويات لافتة وبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركاته الـ12 منذ استحداث نظام البطولة الجديد.
الشباب يواجه ناساف الأوزبكي
وعلى استاد الجنوب المونديالي، يلعب الشباب مع ناساف، وهو ينافس بقوة على لقب الدوري المحلي. حيث يحتلّ “الليث الأبيض” المركز الثالث بالتساوي بأربعين نقطة مع النصر والاتحاد لكنه لعب مباراة أكثر.
في المقابل، بلغ ناساف هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه، وهو يخوض المواجهة مفتقداً للمباريات التنافسية، حيث لم تنطلق بعد مباريات الدوري المحلي. وفق “أخبار 24”.
ومنذ وصوله إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا في عام 1993 وخسارته اللقب أمام فريق باس حمدان الإيراني، فإن أحلام جماهير الشباب في تحقيق إنجاز قاري ظلت معلقة إلى إشعار آخر.
الهلال وحملة الحفاظ على اللقب
ويتطلع الهلال إلى الاحتفاظ باللقب ورفع رصيده القياسي إلى 5 ألقاب، لكن يتوجب عليه أولاً تخطي شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.
وعاد الهلال من مشاركة ناجحة في مونديال الأندية في المغرب، حيث بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية وخسر أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 3-5.
وبحال احتفاظه باللقب، سيصبح الهلال ثاني فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز بعد الاتحاد في 2004 و2005.
والتقى الفريقان في مواجهة مشوقة للغاية في 2015 حسمها الأهلي وبلغ النهائي في الوقت القاتل (1-1 و3-2).
ويخوض شباب الأهلي المباراة وهو في صدارة الدوري الإماراتي، بعدما صعد إلى قمته الثلاثاء بفوزه على الظفرة 2-صفر وخسارة المتصدر السابق الشارقة أمام خورفكان صفر-1.
وستكون المباراة خاصة لمدربه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي سبق أن استلم قيادة الهلال في يونيو 2021 وقاده إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام نفسه، لكنه لم يكمل عقده مع الفريق السعودي بعد إقالته في فبراير 2022.
الفيصلي وفولاد خوزستان
أما الممثل الثالث للسعودية فهو الفيصلي الذي بلغ الأدوار الإقصائية قبل أن يتعرض للهبوط في الدوري المحلي، وهو يلاقي فولاد خوزستان الإيراني.
ويحتل الفيصلي راهناً المركز الخامس في ترتيب الدرجة الثانية بفارق 3 نقاط عن المركز المؤهل إلى دوري النخبة.
أما فولاد فيمرّ بمرحلة عدم استقرار، حيث يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي، بعدما خسر آخر مباراتين.
وتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط أحرزها إثر فوزه في مباراتين وتعادله في ثلاث مقابل خسارة وحيدة، وسجل خلال ذلك 5 أهداف ودخل في مرماه 4، ليتقدم بفارق الأهداف عن منافسه ناساف الأوزبكي الذي رافقه إلى الدور المقبل.
وحسم الفيصلي الصدارة على الرغم من تواجد السد القطري في المجموعة حيث احتل الأخير المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين جاء الوحدات الأردني في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.