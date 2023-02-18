بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يكرِّم المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة والعطاء

كرّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدداً من المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة وسفراء العطاء.
وجاء برنامج التكريم ضمن فعالية احتفالية نظمتها الهيئة احتفاء بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي 2022.
وشارك رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور جلال العويسي، في حفل التكريم، والذي اشتمل على عدد من الفعاليات والمنافسات الرياضية والبرامج الترفيهية.
احتفاءً بما تحقق من إنجازات خلال عام 2022
سعادة رئيس #هيئة_الهلال_الأحمر_السعودي يكرم المتقاعدين والمتميزين من #سفراء_الحياة و #سفراء_العطاء في حفل الهيئة السنوي لعام 2022.
كما ضمّ الاحتفال العديد من الفعاليات المصاحبة. pic.twitter.com/oThtST4lW0
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) February 18, 2023
وفق “أخبار 24”.