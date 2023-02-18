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جديد المحليات > بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يكرِّم المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة والعطاء
18/02/2023   5:22 م

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يكرِّم المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة والعطاء

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كرّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدداً من المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة وسفراء العطاء.

وجاء برنامج التكريم ضمن فعالية احتفالية نظمتها الهيئة احتفاء بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي 2022.

وشارك رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور جلال العويسي، في حفل التكريم، والذي اشتمل على عدد من الفعاليات والمنافسات الرياضية والبرامج الترفيهية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يكرِّم المتقاعدين والمتميزين من سفراء الحياة والعطاء

جديد المحليات
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