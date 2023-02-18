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جديد المحليات > البيئة: مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم
18/02/2023   5:22 م

البيئة: مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منح مُلّاك ورُعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، مهلة 7 أشهر، اعتبارًا من اليوم (السبت)؛ لعودة حيواناتهم إلى دولهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للحفاظ على الغطاء النباتي، بالحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

وشددت على أنه بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس المقبل، سيتم إلغاء كافة تصاريح الدخول لغير الملتزمين، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

البيئة: مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

وفق “أخبار 24”.

البيئة: مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

جديد المحليات
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