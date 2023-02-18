أكد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل أن هناك ازدواجية للغرب بشأن مسألة الحرب في أوكرانيا، فالغرب لا يعامل إسرائيل أو إيران بذات المنهج الذي يطالبوننا نحن أن نتعامل به مع روسيا، فإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة، وإيران تتدخل في شؤون كل دول المنطقة، ومع ذلك يحاول الغرب عقد اتفاقيات معها.
وأشار الفيصل، وفقًا لـ”سي إن بي سي”، إلى أن المملكة صوتت في الأمم المتحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن الغزو من قبل أي دولة لأخرى عمل سيئ فما قامت به روسيا في سوريا عمل فظيع، إذ قاموا بتسوية مدن لصالح بشار، أكبر مجرم إعدام للسوريين.
وذكر أنه مهما قدم العالم من مساعدات لأوكرانيا فلن ينتهي الصراع وروسيا لن تقبل الهزيمة، معربا عن تخوفه من أنه عند شعور روسيا بالهزيمة تلجأ للسلاح النووي، لذا يجب على جميع دول العالم تفادي ما قد يحدث. وفق “أخبار 24”.
ورأى ان ما يحدث الآن يختلف كثيرا عن سنوات الحرب الباردة، فقد كان هناك شعور بالتوازن خشية حدوث احتمالات كارثية، أما ما يحدث الآن فعبارة عن اشتعال حرائق صغيرة ستستمر، فألمانيا ترسل دبابات لأوكرانيا وكذلك أمريكا ترسل صواريخ، ولذلك سيستمر الصراع ولن ينتهي.