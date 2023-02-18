المملكة تكافح الجراد الصحراوي بمشاركة 12 دولة

ينظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، الدورة التدريبية الإقليمية حول عمليات المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي، بمشاركة 12 دولة، خلال الفترة 19 – 23 فبراير.
وتهدف الدورة إلى تعزيز مستوى مواجهة آفة الجراد الصحراوي في دول التكاثر والغزو وبناء القدرات الفنية، وتعزيز مستوى المكافحة الجوية للحد من انتشار الأسراب، وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة عند تسارع عمليات التكاثر وتوسع نطاق انتشار الآفة.
كما تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في الدول المعنية، ورفع مستوى المهارات الفنية بما يسهم في نجاح الإدارة المتكاملة لمكافحة الجراد الصحراوي والحد من انتشاره. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في الدورة التدريبية، بالتعاون مع هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والغربية، ممثلو كلٍّ من: السعودية، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، إضافة إلى السودان، والأردن، والعراق، والإمارات، وعمان، ولبنان، واليمن.