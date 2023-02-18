أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (السبت)؛ أن الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية ستبدأ يوم الأحد الموافق 6 شعبان 1444هـ، موضحة بعض التعليمات المهمة للطلاب.
وتضمنت التعليمات أن تقوم المدرسة بالإعلان عن جدول الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف، على ألا تتجاوز مواعيد الاختبار مادتين في اليوم الواحد ومادة واحدة لطلاب وطالبات برامج التربية الخاصة، وأن تجري اختبارات المقررات المحمولة والمادة التي يدرسها الطلبة ذاتياً قبل الاختبارات النهائية بأسبوع.
واشتملت أيضاً على أن الطالب المنقطع أو المتغيب عن الدراسة يُرصد له “غائب” في نظام نور ولا يتم طي قيده، وأن تبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 / 8 / 1444هـ، الساعة الـ7 صباحاً، على أن تبدأ اختبارات الغائبين بعذر للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونظام المقررات في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث 20 / 8 / 1444هـ.
كما اشتملت على أن تبدأ اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني لنظام المسارات يوم الأحد الموافق 27 / 8 / 1444هـ، وأن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة يكون من صلاحيات مديري المدارس دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.
رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي
وتضمنت التعليمات للصفوف التعليمية رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي على استكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني، ورصدها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 / 8 / 1444هـ. وفق “أخبار 24”.
من الصف الـ3 الابتدائي وحتى الـ3 الثانوي
كما تضمنت من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي تكليف المعلمين والمعلمات بإعداد أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني وبديله والدور الثاني لنظام المسارات والمواد المحمولة لنظام المقررات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة، مع الالتزام بما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات لعام 1444هـ، مع تنفيذ اختبارات المواد العلمية والشفوية ومواد التقويم التكويني ضمن اليوم الدراسي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 7 / 1444هـ.
وأضافت أنه يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في المواد التي تقوم تقويماً مستمراً ورصد درجاتها، والانتهاء من رصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء 1/ 8 / 1444هـ، وأن يتم رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.