طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول خليجيًا في مسابقة الفنون التشكيلية

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالطالبة ميار خالد شريفي من الثانوية الرابعة بمكتب تعليم أبو عريش ؛ المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الفنون التشكيلية “الرسم” ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام ، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بدولة الكويت ، حيث يمثل ذلك منجزًا وطنيًا يضاف إلى سجل منجزات أبناء الوطن عموما وطلبة تعليم جازان خصوصا .
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي ، الطالبة ميار خالد شريفي ، وأسرتها ومدرستها على ما حققته من إنجاز على المستوى الخليجي نظير مشاركتها الفاعلة وتميزها في مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام .
يشار إلى أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي ، ويشمل مسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، التي يتنافس فيها أكثر من 84 طالبًا وطالبة من دول الخليج العربي ؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات . وفق “أخبار 24”.
وجاءت مشاركة الطالبة ميار تمثيلا للمملكة ولمنطقة جازان في مثل هذه المشاركات الدولية بهدف تحقيق المزيد من التعريف بمنجزات الوطن، وإبراز مواهب أبنائه في جميع المحافل.
#فيديو | بمشاركة أكثر من 84 طالباً وطالبة من دول الخليج العربي.
حققت الطالبة ميار خالد شريفي من #تعليم_جازان المركز الأول في مسابقة الفنون التشكيلية “الرسم” ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بدولة الكويت .#وزارة_التعليم pic.twitter.com/Qfxrt5idCF
— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) February 18, 2023