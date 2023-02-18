50 مليون م2 أراضٍ مُفوتَرة في الدورة السابعة لـ”الأراضي البيضاء” بالرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء، اليوم (السبت)، أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من رسوم البرنامج في الرياض، صدرت خلال يناير الماضي، على 116 أرضًا، بمساحات تتجاوز 50 مليون م2.
وأوضح البرنامج، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج، تجاوز 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445 هــ.
ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة؛ وذلك تجنبًا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة، والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي، بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، مؤكدًا أنه يمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الإلكتروني.