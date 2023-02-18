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رياضة > ليفربول يهزم نيوكاسل بـ”ثنائية” في الدوري الإنجليزي
18/02/2023   10:41 م

ليفربول يهزم نيوكاسل بـ”ثنائية” في الدوري الإنجليزي

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واصل ليفربول تطور مستواه بعد بداية مخيبة للآمال بعد فوزه على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة العاشرة وأضاف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة متقدماً للمركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع خاصة إذا ما تمكن توتنهام الذى يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 39 نقطة من تحقيق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد الأحد. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن هذا الفوز هو الثاني لليفربول بعد تغلبه في الجولة الماضية على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بثنائية نظيفة أيضاً.

ليفربول يهزم نيوكاسل بـ”ثنائية” في الدوري الإنجليزي

رياضة
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