8 محطات تفاعلية تجذب الزوار في “معرض الرياض للفضاء”

يستقبل “معرض الرياض للفضاء” الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم، زواره بشعار: “الإنسان والفضاء”، بنسخته الأولى في الفترة من 22 يناير حتى 20 فبراير الجاري.
ويقدم المعرض لزواره تجارب حيّة تمكّنهم من استكشاف الفضاء، والتعرف على أحدث ما توصل إليه الإنسان في مجال علوم الفضاء والفلك، وذلك في بيئة تفاعلية تسمح للزوار من مختلف الفئات العمرية بمعرفة المزيد عن الكون.
ويشتمل المعرض على 8 محطات إبداعية، تقدم معلومات تعليمية بطرق ترفيهية للزوار عن علوم الفضاء وأسراره وتجاربه، بإلإضافة إلى وحدة الاستكشاف، ومخيم رواد الفضاء، والبلانيتريوم، والمعمل، ومركبة النجوم، والمشي على المريخ، والنشاطات الخارجية، ومتجر المعرض. وفق “أخبار 24”.
ويفتح معرض الرياض للفضاء أبوابه يومياً من 10 صباحاً، حتى 10 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة فيستمر حتى الساعة 12 صباحاً.