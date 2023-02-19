طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة مع سماء غائمة تغطي معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.
وأضاف أن تأثير الرياح سيمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض والدمام، و32 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).