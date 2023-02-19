بالفيديو.. السفير التركي لدى المملكة يزور مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض

زار السفير التركي لدى المملكة فاتح أولوصوي، مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض، الذي يواصل تقديم خدماته للمتضررين من الزلزال في تركيا عبر جسر رقمي صحي.
وأشاد أولوصوي بالجانب السعودي في السفارة التركية بالرياض، الذي أبدى أولوية لقائمة الجرجى والمحتاجين التي شاركها معه، مشيراً إلى أنه قدم الطلبات العاجلة إليهم في بداية وقوع الزلزال.
كما أبدى خلال الزيارة سعادته لتواجد الأطباء السعوديين في الميدان وسعيهم إلى مساعدة المتضررين من الزلزال، مضيفاً أنه لن ينسى وقوف السلطات والشعب السعودي إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة.
وثمن السفير التركي التعليمات والإرشادات التي وجّهت بها قيادة المملكة، لافتاً إلى أن بلاده تقدّر وقوف الإخوة السعوديين بجانب شعبها، قائلاً باللغة العربية “شكراً جزيلاً”. وفق “أخبار 24”.
ووصف الزلزال المدمر الذي ضـرب بلاده بأنه “كارثة القرن”، مشيراً إلى تجاوز عدد القـتلى 38 ألف قتـيل وتخطي عدد الجرحى 108 آلاف جريح في المناطق المتضررة.
وكانت وزارة الصحة دشنت العمل في العيادات الافتراضية بمدينة غازي عنتاب التركية لمعالجة الناجين من الزلزال، وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
السفير التركي لدى السعودية في زيارته لـ #مستشفى_صحة_الافتراضي واطلاعه على إسهام المستشفى بخدماته للمتضررين من الزلزال، عبر جسر رقمي صحي. pic.twitter.com/dCVEKncREX
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2023