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جديد المحليات > يوفر محاكاة واقعية للوحدات السكنية.. “روشن” يطلق “مجتمع العروس” بجدة
19/02/2023   7:17 ص

يوفر محاكاة واقعية للوحدات السكنية.. “روشن” يطلق “مجتمع العروس” بجدة

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أطلقت مجموعة “روشن” العقارية، أمس (السبت)، تجربة مجتمع العروس في ساحة النورس على واجهة المجموعة البحرية بجدة.

وتتضمن تجربة مجتمع العروس، التي تمتد إلى 24 فبراير الجاري، تجارب محاكاة للوحدات السكنية المقدمة من خلال المشروع، وتتكون من قبة تحتوي على شاشات محاكاة للمساحات الواقعية للوحدات السكنية، بحيث يمكن للزوار اختيار الوحدات المرغوبة، ومن ثم عرضها على الشاشات الأرضية لمعرفة المساحات والأبعاد المختلفة.

كما توفر تفاصيل الواجهات المتنوعة والمستوحاة من الطراز المعماري التاريخي لمحافظة جدة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للتجربة في واجهة “روشن” البحرية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بـ “روشن”، غادة الرميان، أن مجتمع العروس يعد البصمة الأولى للمجموعة في المنطقة الغربية، والتي تهدف من خلاله إلى تقديم حلول مبتكرة لتمكين العملاء من ملامسة الواقع ومساعدتهم في اتخاذ القرار.

يوفر محاكاة واقعية للوحدات السكنية.. “روشن” يطلق “مجتمع العروس” بجدة

جديد المحليات
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