طلاب المملكة يحققون 9 جوائز ذهبية وفضية في مهرجان الفنون الخليجي

حقق طلاب وطالبات المملكة، 9 جوائز ذهبية وفضية في المسرح المدرسي، ومسابقة الخط العربي، والفنون التشكيلية بمهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام.
وحصل طلاب المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب: عادل الشهيب، وعبدالرحمن القرشي، وياسر الثبيتي، ومحمد الحارثي، وخالد الحصيني عرضاً مسرحياً بعنوان: “مظلة”؛ لاقى استحسان الجميع، وحصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.
وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، وحققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم. وفق “أخبار 24”.
وحقق طلاب المملكة، أيضاً المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركر الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.
يُذكر أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بالكويت، الثلاثاء الماضي، بمسابقات المسرح المدرسي، والخط العربي، والفنون التشكيلية، يتنافس فيها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.