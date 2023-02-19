إطلاق مسح ميداني لوضع خطط منظومة النقل الشامل التفصيلي بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، إطلاق مسح ميداني ضمن مشروع دراسة لتطوير وتحديث نموذج النقل والأدوات اللازمة لإعداد مخطط النقل الشامل التفصيلي، بالتعاقد مع شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية.
وأوضحت الأمانة، أن المشروع سيسهم في وضع الخطط المستقبلية لمنظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة، مبينة أن المسوحات التي تنفذها ميدانياً ستستمر لعدة أشهر، وستتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج مدينة جدة، وذلك لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية لها.
وأبانت أن العمل الميداني سيشمل إجراء مقابلات مع الأسر في المنازل بهدف مسح الرحلات المرورية اليومية للسكان، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتسهيل هذه التحركات وتقليل المدة الزمنية لأي رحلة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بجميع الجهات والمواطنين والمقيمين التعاون مع ممثليها “شركة الأبحاث الإحصائية للأعمال” في إجراء هذه المسوحات وتقديم المعلومات الصحيحة لتحقيق الهدف من الدراسة، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الباحث الميداني من خلال البطاقة الرسمية ورمز التحقق الموضح عليها.