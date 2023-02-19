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جديد المحليات > ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات مخالفات بالرياض
19/02/2023   1:51 م

ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات مخالفات بالرياض

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تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات.

وباشر فريق من إدارة الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بلاغ قيام مكتب خدمات غير مرخص له بمزاولة نشاط الاستقدام بإيواء وتشغيل عدد 9 من العاملات المخالفات لنظام الإقامة.

وأبانت الموارد البشرية أنه جرى إيواء العاملات وإحالة المسؤولين عن مكتب الخدمات إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات. وفق “أخبار 24”.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى “19911” أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات مخالفات بالرياض

جديد المحليات
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