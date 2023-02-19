“المساحة الجيولوجية”: رصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1

رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق المملكة، بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح اليوم (الأحد) الساعة 7:55.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.
وأفاد بأنه بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإنه لا يوجد لهذه الهزة أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقعها. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، مبينا أن الوضع في السعودية مطمئن ولله الحمد.