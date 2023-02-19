اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مشاركتها في الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس في مدارس المنطقة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة، والتي جسّد من خلالها الطلاب والطالبات مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة.
وشهدت مدارس تعليم الرياض خلال أسبوع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي بدأ الأحد الماضي واختتم فعالياته الخميس من نفس الأسبوع بالعديد من المشاركات والصور الاحتفالية المختلفة للطلاب والطالبات، ومنها تقديم العروض والألوان التراثية التي ازدانت بالثياب والأزياء الوطنية التراثية المعبّرة عن آصالة الوطن وتاريخه العريق.
من جانبه، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الرياض شاركوا مع معلميهم ومعلماتهم وأسرهم أجواء البهجة والفرح تجاه هذه المناسبة الغالية من خلال العديد من البرامج والفعاليات المنوّعة.
وفق “أخبار 24”.