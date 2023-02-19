أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يناير 2023 مقارنةً بشهر يناير 2022.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (لبن زبادي روب “الصافي”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد “دو”، وحليب بودرة معلب “نيدو”، وزيت نباتي للقلي العربي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل أمريكي، وهيل هندي، وقرع عسلي، وفلفل أخضر بارد محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها. وفق “أخبار 24”.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (صابون بودرة للملابس تايد، وفانلة داخلية نصف كم (الأصيل)، وشماغ البسام، حفائظ أطفال محلية “بامبرز”، وإقامة بالفنادق، وتغيير زيت، وكشف طبيب أطفال) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (إصلاح سيارة “ميكانيكا”، وكشف طبيب أسنان، وعباءة نسائية).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يناير 2022 مقارنة بيناير 2023
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
متوسط السعر يناير 2022
|
متوسط السعر يناير 2023
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
لبن زبادي روب (الصافي)
|
170 جم
|
1.42
|
2.00
|
40.85 %
|
دجاج مجمد محلي (الوطنية)
|
900 جم
|
14.27
|
19.32
|
35.39 %
|
بيض محلي
|
1 طبق
|
16.90
|
22.45
|
32.84 %
|
دجاج مجمد مستورد (دو)
|
900 جم
|
14.46
|
18.91
|
30.77 %
|
حليب بودرة معلب (نيدو)
|
1.8 لتر
|
65.54
|
84.27
|
28.58 %
|
زيت نباتي للقلي (العربي)
|
1.5 لتر
|
17.38
|
21.55
|
23.99 %
|
جبن كاسات محلي (المراعي)
|
500 جم
|
16.74
|
20.38
|
21.74 %
|
بن حب / لقمتي
|
1 كجم
|
26.45
|
31.97
|
20.87 %
|
قهوة سريعة التحضير (نسكافيه)
|
100 جم
|
21.15
|
25.42
|
20.19 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
صابون بودرة للملابس (تايد)
|
100 جم
|
1.67
|
1.93
|
15.57 %
|
فانلة داخلية نصف كم (الأصيل)
|
1 فانلة
|
12.26
|
13.45
|
9.71 %
|
شماغ البسام
|
1 شماغ
|
126.27
|
136.67
|
8.24 %
|
حفائظ أطفال محلية (بامبرز)
|
1 عبوة
|
69.82
|
73.75
|
5.63 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
إقامة بالفنادق
|
1 أجرة
|
487.37
|
532.90
|
9.34 %
|
تغيير زيت
|
1 تكلفة
|
91.21
|
96.19
|
5.46 %
|
كشف طبيب أطفال
|
1 خدمة
|
71.11
|
73.96
|
4.01 %
|
كشف طبيب عام
|
1 خدمة
|
51.59
|
52.55
|
1.86 %
|
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|
المكعبات
|
40 كجم
|
63.61
|
72.71
|
14.31 %
|
شعير مستورد
|
50 كجم
|
72.77
|
83.02
|
14.09 %
|
غنم نجدي
|
1 حبة
|
1353.68
|
1471.47
|
8.70 %
|
التبن أو الدريس
|
1 بالة
|
15.74
|
16.79
|
6.67 %
|
غنم بربري
|
1 حبة
|
647.68
|
690.32
|
6.58 %
|
خامساً: السلع الإنشائية
|
خشب تيك أفريقي
|
1م3
|
5390.16
|
6291.29
|
16.72 %
|
خشب أبلاكاش إندونيسي
|
1م3
|
3015.67
|
3317.73
|
10.02 %
|
ألومنيوم (حلق جنب سعودي)
|
5.8 م
|
82.97
|
90.43
|
8.99 %
|
فحم
|
1 كجم
|
9.59
|
10.18
|
6.15 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال يناير 2023 مقارنة بيناير 2022
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
يناير 2022
|
يناير 2023
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
هيل أمريكي
|
1 كجم
|
167.93
|
127.30
|
24.19 %
|
هيل هندي
|
1 كجم
|
172.48
|
142.47
|
17.40 %
|
قرع عسلي
|
1 كجم
|
6.45
|
5.39
|
16.34 %
|
فلفل أخضر بارد محلي
|
1 كجم
|
9.67
|
8.09
|
16.34 %
|
برقوق / بخاري تركي
|
1 كجم
|
14.97
|
12.89
|
13.89 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
إصلاح سيارة (ميكانيكا)
|
1 أجرة
|
91.15
|
89.55
|
1.76 %
|
كشف طبيب أسنان
|
1 خدمة
|
181.08
|
178.20
|
1.59 %
|
عباءة نسائية
|
1 عباءة
|
111.92
|
111.80
|
0.11 %
|
ثالثاً: السلع الإنشائية
|
حديد تسليح 8 مم وطني
|
1 طن
|
3666.95
|
3212.92
|
12.38 %
|
حديد تسليح 10 مم وطني
|
1 طن
|
3678.34
|
3258.84
|
11.40 %
|
حديد تسليح 12 مم وطني
|
1 طن
|
3357.80
|
3063.65
|
8.76 %
|
حديد تسليح 16 مم وطني
|
1 طن
|
3355.69
|
3063.73
|
8.70 %