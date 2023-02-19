95.5 مليون ريال.. أرباح “نادك” بنهاية العام الماضي 2022

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، تحقيقها صافي أرباح بنحو 95.5 مليون ريال، بنهاية العام الماضي 2022، مقارنة بخسائر قدرها 285 مليون ريال تكبدتها في نهاية عام 2021.
وأرجعت الشركة أسباب تحقيق هذه الأرباح؛ لارتفاع إيرادات الشركة للعام الحالي بنسبة 18.57% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.08% والقطاع الزراعي بنسبة 7.76%.
وأضافت أن من أسباب تحقيق الأرباح؛ انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بنسبة 2.24% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مخصص المخزون البطيء غير المتحرك حيث بلغ خلال العام الماضي 46.89 مليون ريال مقابل 17.38 مليون ريال خلال العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الشركة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة للانخفاض في الأتعاب المهنية والاستشارية، وانخفاض المصاريف الأخرى؛ وذلك بسبب انخفاض الخسارة من مبيعات الأبقار نتيجة لانخفاض استبعاد الأبقار وتقليل الخسائر في أرصدة المعاملات بالعملات الأجنبية.