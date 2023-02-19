ريال مدريد يقتنص فوزًا مهمًا من أوساسونا

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على مستضيفه أوساسونا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة 78 قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة الذي يواجه قادش اليوم الأحد. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة ليفربول في أنفيلد الثلاثاء في دوري الأبطال، كان قد خاض المباراة بغياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة ومواطنه أوريليان تشواميني والألماني توني كروس.